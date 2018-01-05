2018-01-05T21:34:27+03:00
Происшествия

Друг погибшего балалаечника Дмитрия Калинина рассказал о его характере

Как выяснилось, за день до исчезновения музыкант позвонил своему коллеге и попросил подменить на выступлении
Дарья ИВАШКИНА
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Балалаечник Дмитрий Калинин. Фото: личная страница музыканта в соцсетиБалалаечник Дмитрий Калинин. Фото: личная страница музыканта в соцсети
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Друг балалаечника Дмитрия Калинина, тело которого нашли 30 декабря в Басманном тупике в Москве недалеко от железнодорожного моста, рассказал журналистам о погибшем музыканте.

Тезка убитого Дмитрий Калинин заявил, что его коллега и товарищ был «чрезвычайно талантливым» и «единственным в своем роде». «Выступал под музыкальный аккомпанемент, который он же и создавал. Он еще композитор и аранжировщик. Очень известный музыкант в наших кругах», - сказал Дмитрий Калинин телеканалу «360».

Также друг погибшего музыканта признался, что они «частенько заменяли друг друга на концертах». «Благо одинаковые имя, фамилия и инструмент - не нужно делать никакие правки», - заметил собеседник телеканала. При этом он подчеркнул, что за день до исчезновения его коллега позвонил ему и попросил в очередной раз подменить на выступлении.

Напомним, тело известного балалаечника нашли в Москве 30 декабря. До этого музыканта никто не видел три дня. Как выяснилось чуть позднее, Дмитрий Калинин был убит.

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