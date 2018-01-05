2018-01-05T22:41:49+03:00
В мире

Германия сообщила о завершении утилизации химикатов из Ливии

В ФРГ уничтожили примерно 500 тонн опасных химических веществ
Дарья ИВАШКИНА
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В Германии объявили о завершении процесса утилизации химикатов, вывезенных из Ливии в 2016 году. Как уточнили в немецком МИДе, на предприятии Общества по утилизации химических боевых средств и остатков вооружений (GEKA), расположенном в городе Мунстер, уничтожили примерно 500 тонн опасных химических веществ, пригодных для производства химоружия.

«Около 500 тонн опасных веществ двойного назначения были успешно и без нанесения вреда экологии уничтожены под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии.

Напомним, в 2016 году Ливия попросила международное сообщество помочь в уничтожении химикатов. В итоге ОЗХО и Совет Безопасности ООН решили тогда оказать поддержку арабской стране. При этом расходы по утилизации веществ взяли на себя США и Германия.

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