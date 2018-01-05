Трамп обвинил Хиллари Клинтон в «сговоре с Россией и ФБР»
В пятницу, 5 января, президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в «сговоре с Федеральным бюро расследований (ФБР) и Россией ». При этом он в очередной раз заверил, что все утверждения о его «связях с Москвой» - это «сплошная ложь».
«Теперь, когда подтверждается, что утверждения о (моем) сговоре с Россией - сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией», - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.
Отметим, это уже далеко не первое подобное обвинение со стороны Дональда Трампа в адрес своей бывшей соперницы в борьбе за президентское кресло. Так, в марте прошлого года глава Соединенных Штатов призвал расследовать «связь семьи Клинтон с РФ». Как заявил тогда Трамп, Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем США, «отдала России 20% американского урана».