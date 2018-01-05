2018-01-06T00:01:28+03:00
Политика

В России проходит сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

О намерении принять участие в президентских выборах 18 марта 2018 года действующий глава государства объявил в начале декабря [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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27 декабря российский лидер Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию все необходимые для участия в президентских выборах документы27 декабря российский лидер Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию все необходимые для участия в президентских выборах документыФото: REUTERS
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В России проходит сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут в России 18 марта 2018 года. К вечеру пятницы, 5 января, пункты сбора подписей уже открылись в 16 городах страны.

Ранее сообщалось, что первыми начали работу такие пункты в Хабаровске. Как рассказала журналистам Ольга Амельченкова – лидер движения «Волонтеры Победы», участвующего в сборе подписей, «решили вновь поддержать не словом, а делом».

«Сегодня открыли точки сбора подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина в 16 городах России. Скоро к нам присоединятся и другие регионы страны», - приводит её слова ТАСС.

Напомним, о решении принять участие в президентских выборах весной этого года действующий глава государства объявил 6 декабря, а 27 декабря российский лидер подал в Центризбирком все необходимые для этого документы.

Владимир Путин будет баллотироваться на выборах в 2018 году.Ранее глава государства заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру при условии широкой народной поддержкиДмитрий СМИРНОВ

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