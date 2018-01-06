2018-01-06T00:38:03+03:00
Политика

Минск объявил о решении закрыть генконсульство Белоруссии в Одессе

Дипломатическое представительство должно быть закрыто до 23 февраля 2018 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился закрыть генконсульство республики в ОдессеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился закрыть генконсульство республики в ОдессеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минск объявил, что генеральное консульство Белоруссии в украинском городе Одесса будет закрыто до 23 февраля 2018 года. Такое решение правительство республики приняло 4 января этого года.

«В соответствии с указом президента Республики Беларусь от 9 июля 1996 года №247 «Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь» Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте Совета министров страны.

Отмечается, что белорусский МИД должен принять меры по закрытию генконсульства в Одессе.

Напомним, отношения между Минском и Киевом резко ухудшились после «шпионского скандала», когда КГБ Белоруссии раскрыл деятельность агента украинской разведки в октябре. Позже ситуация обострилась из-за белорусской позиции при голосовании в ГА ООН по «крымской» резолюции.

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