Ливерпуль - Эвертон: ван Дейк принес победу своей команде в дебютной игре 2:1
Защитник "красных" отличился в конце "дерби"
Вирджил ван Дейк принес победу "Ливерпулю" в Кубке Англии.Фото: REUTERS
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В Ливерпуле на стадионе "Энфилд Роуд" в пятницу, 5 января, был сыгран поединок Кубка Англии по футболу. В нем встречались "Ливерпуль" и "Эвертон" в очередном "ливерпульском дерби". Хозяевам поля удалось одержать победу со счетом 2:1.
На 35-й минуте Милнер вывел "красных" с пенальти вперед - 1:0. Но Сигурдссон на 67-й сделал счет равным. Победу "Ливерпулю" принес голландский защитник Вирджил ван Дейк, который забил гол на 84-й минуте. Ван Дейк был недавно куплен у "Саутгемптона" за 98 миллионов долларов и является самым дорогим защитником за всю историю футбола.
Ранее в Кубке Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Дерби Каунти" со счетом 2:0.