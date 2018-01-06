2018-01-06T02:05:25+03:00
В мире

Вдова погибшего в США россиянина пожертвовала его органы для спасения других людей

Мужчина получил смертельное ранение при перестрелке в городе Питтсбург, когда просто ехал мимо в машине
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Пенсильвании шальной пулей был серьёзно ранен россиянин, который просто ехал мимо в машинеВ Пенсильвании шальной пулей был серьёзно ранен россиянин, который просто ехал мимо в машинеФото: REUTERS
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Вдова погибшего при стрельбе в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) россиянина Антона Кемаева пожертвовала его органы для спасения других людей.

«Я горжусь свои мужем, потому что даже сейчас, когда он умер, он помогает людям», - приводит её слова The Daily Mail.

Уточняется, что органы россиянина достанутся четверым тяжело больным пациентам. В четверг Ольга Кемаева встретилась с одним из них – человеком, которому пересадят почку её супруга.

Напомним, наш соотечественник был тяжело ранен 21 декабря, когда просто ехал с приятелем в машине по улице города. Шальная пуля попала ему в голову. Россиянина тут же госпитализировали в местную больницу, а к нему вскоре в США по срочной визе прилетела жена Ольга. Увы, спасти жизнь её супруга врачам не удалось, 28 декабря он скончался. Кемаеву было всего 35 лет.

По словам его друга, Антон всегда мечтал съездить в Америку. До Питтсбурга он уже побывал в Чикаго и Вашингтоне, а после Пенсильвании собирался поехать в Лас-Вегас и на Аляску.

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