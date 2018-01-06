2018-01-06T04:10:11+03:00
Политика

Постпред России при ООН: Впечатление, что у США аллергия на Иран

Василий Небензя заявил о недопустимости использования «надуманных предлогов» для включения в повестку СБ «сугубо внутриполитических сюжетов»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Иране, российский постпред при Всемирной организации Василий Небензя предположил, что у США на эту страну «аллергия».

Он подчеркнул, что Россия неоднократно обращала внимание на «использование надуманных предлогов» для включения в повестку дня СБ «сугубо внутриполитических сюжетов».

«Зачем США прибегли к этому шагу сегодня, когда внутриполитическая ситуация в Иране нормализовалась?» – задал наш дипломат риторический вопрос коллегам.

Он отметил, что за стабилизацию обстановки в Иране «стоило бы поблагодарить Вашингтон, поскольку во многом из-за его энергичных, поощрительных и побудительных» обращений к иранскому народу «произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений».

«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное», - приводит слова постпреда России ТАСС.

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