Постпред России при ООН: Впечатление, что у США аллергия на Иран
Выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Иране, российский постпред при Всемирной организации Василий Небензя предположил, что у США на эту страну «аллергия».
Он подчеркнул, что Россия неоднократно обращала внимание на «использование надуманных предлогов» для включения в повестку дня СБ «сугубо внутриполитических сюжетов».
«Зачем США прибегли к этому шагу сегодня, когда внутриполитическая ситуация в Иране нормализовалась?» – задал наш дипломат риторический вопрос коллегам.
Он отметил, что за стабилизацию обстановки в Иране «стоило бы поблагодарить Вашингтон, поскольку во многом из-за его энергичных, поощрительных и побудительных» обращений к иранскому народу «произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений».
«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное», - приводит слова постпреда России ТАСС.