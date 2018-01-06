В Совфеде ответили на заявление Порошенко: «Украина без российского газа жить не может»

6 Янв. 2018 2018-01-06T04:50:31+03:00

Лидер Незалежной, как обычно, пытается выдать «желаемое за действительное», считает сенатор Сергей Калашников

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Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Незалежная «соскочила с газового крючка» России – не более, чем очередная попытка украинского лидера выдать желаемое за действительное, считает первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Ранее Порошенко, комментируя решение Стокгольмского арбитража по газовому спору «Газпрома» и «Нафтогаза», представил это как большую «победу» Киева и написал на своей странице в Twitter, что новый 2018 год – «год энергетической независимости Украины».

«Какая это победа. Украина без российского газа жить не может, она без него замерзнет», - сказал по этому поводу сенатор Калашников.

Он добавил, что все эти крючкотворные процессы «к реальной жизни отношения не имеют», а «Порошенко пытается выдать желаемое за действительное».

При этом сенатор отметил, что в отличие от Европы, Украина на сегодняшний день перейти на сжиженный газ не может, передает РИА Новости.