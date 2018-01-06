В Совфеде ответили на заявление Порошенко: «Украина без российского газа жить не может»
Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Незалежная «соскочила с газового крючка» России – не более, чем очередная попытка украинского лидера выдать желаемое за действительное, считает первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Ранее Порошенко, комментируя решение Стокгольмского арбитража по газовому спору «Газпрома» и «Нафтогаза», представил это как большую «победу» Киева и написал на своей странице в Twitter, что новый 2018 год – «год энергетической независимости Украины».
«Какая это победа. Украина без российского газа жить не может, она без него замерзнет», - сказал по этому поводу сенатор Калашников.
Он добавил, что все эти крючкотворные процессы «к реальной жизни отношения не имеют», а «Порошенко пытается выдать желаемое за действительное».
При этом сенатор отметил, что в отличие от Европы, Украина на сегодняшний день перейти на сжиженный газ не может, передает РИА Новости.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»