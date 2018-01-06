Небензя: Созывая заседание по Ирану, США подрывают авторитет СБ ООН
Созывая подобные нынешнему заседания СБ ООН, Соединенные Штаты не только злоупотребляют площадкой Совета Безопасности Всемирной организации, но и подрывают его авторитет, считает постпред России при ООН Василий Небензя.
«Зачем США, постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН, подрывают авторитет СБ ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Ведь для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности», - сказал российский дипломат на встрече, созванной по инициативе Вашингтона для обсуждения ситуации с народными протестами в Иране.
Он подчеркнул, что если следовать американской логике, то нужно созывать экстренные заседания СБ ООН и в связи с акциями протеста в самих Штатах, и в других западных странах, передаёт ТАСС.
Ранее Небензя предположил, что у США «необъяснимая аллергия» на Иран, и назвал истинную цель нынешней встречи.