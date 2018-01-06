2018-01-06T05:15:14+03:00
Политика

Небензя: Созывая заседание по Ирану, США подрывают авторитет СБ ООН

Российский дипломат отметил, что тема народных протестов «не соотносится с уставными прерогативами» Совбеза
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Созывая подобные нынешнему заседания СБ ООН, Соединенные Штаты не только злоупотребляют площадкой Совета Безопасности Всемирной организации, но и подрывают его авторитет, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

«Зачем США, постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН, подрывают авторитет СБ ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Ведь для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности», - сказал российский дипломат на встрече, созванной по инициативе Вашингтона для обсуждения ситуации с народными протестами в Иране.

Он подчеркнул, что если следовать американской логике, то нужно созывать экстренные заседания СБ ООН и в связи с акциями протеста в самих Штатах, и в других западных странах, передаёт ТАСС.

Ранее Небензя предположил, что у США «необъяснимая аллергия» на Иран, и назвал истинную цель нынешней встречи.

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