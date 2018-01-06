2018-01-06T07:41:57+03:00
В мире

Пентагон обнародовал видео сопровождения российских Су-30 американскими F-15

Минобороны США уточнило, что инциденты над Балтийским морем произошли 23 ноября и 13 декабря [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минобороны США опубликовало кадры перехвата российских истребителей американскимиМинобороны США опубликовало кадры перехвата российских истребителей американскимиФото: Twitter.com
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Пентагон показал видеозапись сопровождения российских истребителей Су-30 над Балтийским морем. На кадрах, опубликованных министерством обороны США в Twitter 5 января, видно, как американские пилоты собираются по тревоге, а потом самолеты ВВС США F-15 поднимаются в небо для перехвата.

Утверждается, что запечатленные на видео инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря.

В Пентагоне утверждают, что попавшие на видео инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря Фото: Twitter.com

В Пентагоне утверждают, что попавшие на видео инциденты произошли 23 ноября и 13 декабряФото: Twitter.com

Как говорится в сообщении американского военного ведомства, в обоих случаях истребители поднимались на перехват из-за того, что российские пилоты якобы «не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полётов».

Пентагон опубликовал видео, как два американских истребителя F-15 поднимаются на перехват российских Су-30.Утверждается, что запечатленные инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря

Ранее стало известно, что 13 декабря два разведывательных самолета США летали вблизи российских рубежей на Балтике. Многочасовая разведка проводилась неподалеку от границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

До этого, 28 ноября, российский Су-30 перехватил американский военный самолет P-8 Poseidon над Черным морем.

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