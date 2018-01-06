Пентагон обнародовал видео сопровождения российских Су-30 американскими F-15
Пентагон показал видеозапись сопровождения российских истребителей Су-30 над Балтийским морем. На кадрах, опубликованных министерством обороны США в Twitter 5 января, видно, как американские пилоты собираются по тревоге, а потом самолеты ВВС США F-15 поднимаются в небо для перехвата.
Утверждается, что запечатленные на видео инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря.
В Пентагоне утверждают, что попавшие на видео инциденты произошли 23 ноября и 13 декабряФото: Twitter.com
Как говорится в сообщении американского военного ведомства, в обоих случаях истребители поднимались на перехват из-за того, что российские пилоты якобы «не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полётов».
Пентагон опубликовал видео, как два американских истребителя F-15 поднимаются на перехват российских Су-30.Утверждается, что запечатленные инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря
Ранее стало известно, что 13 декабря два разведывательных самолета США летали вблизи российских рубежей на Балтике. Многочасовая разведка проводилась неподалеку от границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.
До этого, 28 ноября, российский Су-30 перехватил американский военный самолет P-8 Poseidon над Черным морем.