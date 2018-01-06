В аэропорту канадского Торонто столкнулись два самолета
В международном аэропорту им. Лестера Б. Пирсона в канадском городе Торонто столкнулись два самолета. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Инцидент произошел у терминала №3. Воздушное судно компании Sunwing jet зацепилось хвостом за крыло прибывшего из Канкуна Boeing 737-800 авиакомпании WestJet, в котором в тот момент находилось 174 человека – 168 пассажиров и шесть членов экипажа.
Вид из окна Boeing 737 в момент столкновения его с другим самолетов в международном аэропорту ТоронтоФото: REUTERS
В результате столкновения произошло небольшое возгорание, которое сотрудники аэропорта быстро потушили. Всех пассажиров «Боинга» благополучно вывели из самолета, они в безопасности, передает агентство Reuters.
Напомним, аналогичный случай произошел в воздушной гавани Торонто ровно год назад: пакистанский лайнер, выруливая, задел крылом французский самолет. Тогда тоже никто не пострадал.
В аэропорту Торонто столкнулись два самолета .После возникновения чрезвычайной ситуации службы безопасности провели эвакуацию пассажиров.