Трампу требуются 18 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

6 Янв. 2018 2018-01-06T07:45:08+03:00

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Для начального этапа строительства ограждения на границе США и Мексики, который завершится к 2027 году, требуются 18 млрд долларов.

Как сообщила газета The Washington Post, именно такую сумму администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса. В соответствующем документе отмечается, что деньги будут направлены на строительство 508,6 км стены и укрепление еще 655 км уже существующих ограждений. Таким образом, к 2027 году около 3,2 тысячи км будет огорожено искусственными барьерами, что составляет более половины протяженности границы.

В Конгрессе продолжаются консультации по бюджету на 2018 финансовый год, который в США начался 1 октября 2017 года. 22 декабря глава США подписал очередной проект резолюции о временном финансировании федерального правительства до 19 января. К этому сроку законодатели должны принять окончательное решение по бюджету, иначе у федеральных ведомств не будет средств для работы.