В рождественскую ночь московское метро будет работать до 02:00

6 Янв. 2018 2018-01-06T07:56:41+03:00

Московское метро в рождественскую ночь будет работать до 02:00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работа 163 популярных маршрутов наземного общественного транспорта будет продлена до 03:00

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В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, московское метро будет работать на час дольше обычного , до 02:00. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для пассажиров до 02:00", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что Работа 163 популярных маршрутов наземного общественного транспорта будет продлена до 03:00, а также будут функционировать 11 ночных маршрутов.

Пригородные электрички в Подмосковье будут двигаться по маршрутам до 02:00, а расписание аэроэкспрессов останется прежним.

В пресс-службе транспортного департамента Москвы сообщили также, что до конца праздничных каникул по 8 января парковка на улицах города бесплатная, передает "Интерфакс".

Напомним, со 2 января 2018 года выросли тарифы на оплату проезда на городском транспорте Москвы. Цена проезда по карте "Тройка" повысилась на 1 рубль и составила 36 рублей.