Киноакадемия США начала голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»

6 Янв. 2018 2018-01-06T08:39:41+03:00

В США началось голосование за выдвижение фильмов на «Оскар» Фото: REUTERS

На попадание в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» претнедует «Нелюбовь» Андрея Звягинцева

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Американская киноакадемия начала голосование за выдвижение фильмов на кинонаграду "Оскар".

Как сообщает Gold Derby, процедура подачи бюллетеней с именами кандидатов стартовала 5 января. Заявки членов академии будут приниматься до 12 января. В настоящее время 341 полнометражная кинокартина имеет возможность участвовать в борьбу за звание лучшего фильма года.

Так, на попадание в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" в числе прочих претендует лента "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева.

Напомним, ранее сообщалось, что в шорт-лист премии, кроме российской картины, также попали ленты режиссеров из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, Сенегала, ЮАР и Швеции.

Итоговое голосование состоится с 20 по 27 февраля 2018 года. Церемония объявления номинантов самой престижной кинонаграды пройдет 23 января.