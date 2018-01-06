Администрация США опубликует национальную военную стратегию 19 января
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что администрация президента Дональда Трампа опубликует национальную военную стратегию 19 января.
"Мы представим свою новую национальную военную стратегию в пятницу, 19 января", - сказал Мэттис на брифинге в Пентагоне.
Он отметил, что "относительно объемный" вариант стратегии "будет засекречен".
"Будет и более краткая, незасекреченная (версия), в которой изложены основы. Мы раздадим вам ее копии", - добавил Мэттис, обращаясь к журналистам, передает ТАСС.
Напомним, прошлая национальная военная стратегия была принят в 2015 году администрацией экс-президента Барака Обамы. В документе называются пять основных угроз, среди которых - экстремистские организации, Россия, Иран, Северная Корея и Китай. При этом отмечается, что эти государства не стремятся к военной конфронтации с Соединенными Штатами.