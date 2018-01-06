Администрация США опубликует национальную военную стратегию 19 января

6 Янв. 2018 2018-01-06T10:00:11+03:00

В документе, принятом администрацией экс-президента Барака Обамы, упомянуты пять основных угроз, среди которых Россия, КНДР и Китай

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что администрация президента Дональда Трампа опубликует национальную военную стратегию 19 января.

"Мы представим свою новую национальную военную стратегию в пятницу, 19 января", - сказал Мэттис на брифинге в Пентагоне.

Он отметил, что "относительно объемный" вариант стратегии "будет засекречен".

"Будет и более краткая, незасекреченная (версия), в которой изложены основы. Мы раздадим вам ее копии", - добавил Мэттис, обращаясь к журналистам, передает ТАСС.

Напомним, прошлая национальная военная стратегия была принят в 2015 году администрацией экс-президента Барака Обамы. В документе называются пять основных угроз, среди которых - экстремистские организации, Россия, Иран, Северная Корея и Китай. При этом отмечается, что эти государства не стремятся к военной конфронтации с Соединенными Штатами.