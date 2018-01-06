2018-01-06T10:44:06+03:00
Политика

Правительство упростило порядок подачи документов для усыновления детей-сирот

Некоторые документы будут запрашиваться органом опеки напрямую у соответствующих уполномоченных органов
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Правительство России упростило порядок подачи документов для усыновления, опекунства и попечительства над детьми- сиротами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В документе, опубликованном на сайте правительства 6 января, отмечается, что гражданам теперь не надо будет самостоятельно собирать некоторые документы.

"Из перечня документов, самостоятельно предоставляемых гражданами в органы опеки и попечительства, исключены: выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение", - говорится в справке к документу.

Кроме того, гражданам не нужно будет предоставлять копию финансового лицевого счета с места жительства, справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимости, копию пенсионного удостоверения.

Теперь орган опеки и попечительства будет напрямую запрашивать эти документы у соответствующих органов.

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