2018-01-06T11:25:51+03:00
В мире

Член олимпийского комитета КНДР заявил, что сборная может принять участие в ОИ-2018

Представитель делегации направился для этого на переговоры в Швейцарию
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Северная Корея может принять участие в Олимпиаде 2018 годаСеверная Корея может принять участие в Олимпиаде 2018 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Член Национального олимпийского комитета Северной Кореи Чан Унг заявил, что сборная КНДР может принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает агентство Kyodo, представитель делегации КНДР направился в Швейцарию на переговоры с представителями Международного олимпийского комитета. Отмечается, что речь пойдет о возможном участии северокорейских спортсменов в олимпийских состязаниях.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, поздравляя граждан с Новым годом, заявил, что страна собирается отправить своих атлетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Что, по словам главы государства, поможет улучшить отношения с Южной Кореей. Тогда Сеул приветствовал заявление Ким Чен Ына и поддержал планы Северной Кореи принять участие в Играх.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в Пхенчхане в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
В США пес научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку
Глава МИД ФРГ отметил «особые отношения» между Германией и Турцией
В Саудовской Аравии за акцию протеста задержали 11 принцев
Литва обвинила актера Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ
Посол Британии исключила возможность визовой либерализации с Украиной
Трамп назвал себя гением
Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину
Порошенко назвал вступление в ЕС и НАТО стратегической целью Украины
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ о «неуважении» России к ЕС
Ресторан горел на Покровке в центре Москвы
При поддержке армии США выпустили симулятор расстрела детей в школе
Вооруженный пистолетом и гранатой мужчина забаррикадировался в доме в Белграде
Американский военный вертолет совершил экстренную посадку на поле в Японии
Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК о недопуске до выборов