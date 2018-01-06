Член олимпийского комитета КНДР заявил, что сборная может принять участие в ОИ-2018

6 Янв. 2018 2018-01-06T11:25:51+03:00

Северная Корея может принять участие в Олимпиаде 2018 года Фото: REUTERS

Представитель делегации направился для этого на переговоры в Швейцарию

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Член Национального олимпийского комитета Северной Кореи Чан Унг заявил, что сборная КНДР может принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает агентство Kyodo, представитель делегации КНДР направился в Швейцарию на переговоры с представителями Международного олимпийского комитета. Отмечается, что речь пойдет о возможном участии северокорейских спортсменов в олимпийских состязаниях.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, поздравляя граждан с Новым годом, заявил, что страна собирается отправить своих атлетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Что, по словам главы государства, поможет улучшить отношения с Южной Кореей. Тогда Сеул приветствовал заявление Ким Чен Ына и поддержал планы Северной Кореи принять участие в Играх.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в Пхенчхане в Южной Корее с 9 по 25 февраля.