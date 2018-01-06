2018-01-06T11:45:40+03:00
В мире

Соцсеть Twitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров

Отмечается, что блокировка страниц и удаление сообщений может лишить людей важной информации
Екатерина БОЛГОВА
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Twitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров из-за спорных твитовTwitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров из-за спорных твитовФото: REUTERS
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Социальная сеть Twitter отказалась блокировать аккаунты лидеров различных стран на публикации, вызывающие споры.

"Если мы будем блокировать аккаунты мировых лидеров или удалять их сообщения, вызывающие критику, это лишит людей доступа к важной информации", - сообщается в блоге компании в субботу, 6 января.

Отмечается, что задача социальной сети — осуществление международного диалогу, а мировые лидеры имеют важную роль в этом диалоге.

Напомним, ранее руководство Twitter не раз критиковали за равнодушие по отношению к спорным твитам президента США Дональда Трампа. По мнению некоторых пользователей, часть публикаций американского президента должна быть удалена.

Напомним, 2 января Трамп прокомментировал новогоднее заявление лидера КНДР Ким Чен о лежащей у него на столе "ядерной кнопки". В своем микроблоге в Twitter американский лидер написал, что у него тоже есть такая кнопка, но она "куда больше, сильнее и <...> работает".

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