Соцсеть Twitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров
Социальная сеть Twitter отказалась блокировать аккаунты лидеров различных стран на публикации, вызывающие споры.
"Если мы будем блокировать аккаунты мировых лидеров или удалять их сообщения, вызывающие критику, это лишит людей доступа к важной информации", - сообщается в блоге компании в субботу, 6 января.
Отмечается, что задача социальной сети — осуществление международного диалогу, а мировые лидеры имеют важную роль в этом диалоге.
Напомним, ранее руководство Twitter не раз критиковали за равнодушие по отношению к спорным твитам президента США Дональда Трампа. По мнению некоторых пользователей, часть публикаций американского президента должна быть удалена.
Напомним, 2 января Трамп прокомментировал новогоднее заявление лидера КНДР Ким Чен о лежащей у него на столе "ядерной кнопки". В своем микроблоге в Twitter американский лидер написал, что у него тоже есть такая кнопка, но она "куда больше, сильнее и <...> работает".