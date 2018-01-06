2018-01-06T12:00:04+03:00
В мире

В Эстонии могут частично снести советский мемориал Маарьямяэ

Министр юстиции страны Урмас Рейнсалу заявил, что памятник может быть частично снесен из-за угрозы разрушения
Екатерина БОЛГОВА
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В Эстонии могут снести советский мемориал МаарьямяэВ Эстонии могут снести советский мемориал МаарьямяэФото: REUTERS
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Из-за угрозы разрушения может быть частично снесен мемориал Маарьямяэ, посвященный памяти павших за советскую власть и расположенный в Таллине. Об этом заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести", - сказал Рейнсалу в интервью эстонскому радио Vikerraadio.

Он отметил, что ранее было проведено исследование по заказу министерства юстиции, которое установило, что на реставрацию памятника могут потребоваться до 1 миллиона евро.

По его словам, мемориал и находящиеся рядом объекты не внесены в перечень памятников. "Для меня в них нет святыни", - заявил Рейнсалу.

Напомним, мемориальный комплекс Маарьямяэ объединяет несколько объектов, основным из которых является обелиск высотой 35 метров, посвященные Ледовому походу 1918 года. В 1975 соорудили площадь и построили композицию "Негаснущее пламя".

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