2018-01-06T12:12:12+03:00
Общество

В Австрии лыжники застряли в кабинке подъемника во время снежной бури

Туристы в результате разгула стихии не пострадали [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Австрии лыжники оказались заблокированными в кабинке подъемника во время снежной буриВ Австрии лыжники оказались заблокированными в кабинке подъемника во время снежной буриФото: REUTERS
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На одном из горнолыжных курортов Австрии был снят видеоролик, который на несколько дней получил больше миллиона просмотров.

Во время бушующего в Европе снежного шторма "Элеонора" несколько лыжников застряли в кабинке подъемника, которая раскачивалась от сильных порывов ветра.

Как отмечается в описании видео, опубликованного в Facebook 3 января, инцидент произошел на курорте в долине Монтафон. Сколько в кабинке находилось туристов и из какой страны они прибыли, не уточняется.

Однако позже стало известно, что лыжники в результате разгула стихии не пострадали и смогли покинуть кабину при помощи спасателей.

Напомним, накануне сообщалось, что жертвами обрушившегося на Европу шторма "Элеонора" стали по меньшей мере три человека. Один из них погиб во французских Альпах, еще двое были снесены волной на побережье Страны Басков в Испании.

Лыжники оказались заперты в раскачивающейся кабинке во время бури в Альпах.

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