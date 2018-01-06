2018-01-06T12:21:51+03:00
Дом. Семья

Во Флориде спасли около 100 замерзающих черепах

Экологи доставили черепах в город Панама-Сити, где их на время разместят в теплых аквариумах
Екатерина БОЛГОВА
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Экологи спасли около 100 черепах во ФлоридеЭкологи спасли около 100 черепах во ФлоридеФото: REUTERS
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В американском штате Флорида экологи спасли около 100 морских черепах, которые замерзали из-за слишком низком температуры воды в Мексиканском заливе.

Животные поднялись на поверхность воды и находились там, представляя собой легкую добычу для хищников, в частности, для акул. Черепахи оставались практически неподвижными, на что обратили внимание специалисты.

Как сообщает агентство Reuters, черепах достали из воды и направили в город Панама-Сити. Там их на время поместят в специальных теплых аквариумах. После того, как похолодание пройдет и температура воды в Мексиканском заливе вновь поднимется до нормальной отметки, черепах вернут в океан.

Напомним, в первые дни 2018 года на восточном побережье США наблюдается аномальное похолодание. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил режим чрезвычайного положения в регионе из-за погоды.

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