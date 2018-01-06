2018-01-06T13:05:42+03:00
В мире

Генсек ООН назначил россиянина главой расследования нападений на миротворцев в Конго

Дмитрий Титов работает в организации с 1991 года
Екатерина БОЛГОВА
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Генсек ООН назначил россиянина руководить расследованием нападений на миротворцев в КонгоГенсек ООН назначил россиянина руководить расследованием нападений на миротворцев в КонгоФото: REUTERS
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Руководить комиссией ООН по расследованию нападений на миротворцев на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) будет россиянин Дмитрий Титов. Соответствующее решение принял генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. В канцелярии генсека отметили, что в ходе расследования будет изучена эффективность действий миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Подчеркивается, что будет расследован инцидент, произошедший 7 декабря в населенном пункте Семулики в провинции Северное Киву, где вооруженные боевики напала на базу МООНСДРК. В результате нападения погибли 15 миротворцев из Танзании и еще 43 пострадали. Один военный по-прежнему считается пропавшим без вести.

"В рамках специального расследования будут изучены обстоятельства нападений, оценена в целом готовность МООНСДРК и то, как она отреагировала на эти события", - заявили в канцелярии генсека, передает ТАСС.

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