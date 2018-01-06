2018-01-06T13:17:35+03:00
В мире

Трамп раскритиковал своего бывшего советника и автора книги о Белом доме

Журналиста Майкла Вулффа, выпустившего работу "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", президент США назвал "полным неудачником"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего советника Стива Бэннона и автора книги о Бело доме, журналиста Майкла Вулффа. Последнего американский лидер назвал «полным неудачником».

"Он (Майкл Вулфф) выдумывал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу. Он воспользовался этим слюнтяем Стивом Бэнноном, который плакал после увольнения и умолял оставить его на работе!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он выразил сожаление, что «теперь нытика Стива все пинают как собаку».

Напомним, Бэннона уволили в августе 2017 года. Трамп ранее заявил, что после отставки его бывший сотрудник потерял рассудок. Американский президент уже подверг критике книгу Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", которую в интернете уже назвали бестселлером. По словам Трампа, издание полно клеветы, искажений и несуществующих источников.

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