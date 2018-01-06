В Минобороны рассказали о сближении F-15 и Су-30 над Балтийским морем
В пресс-службе Минобороны заявили, что полеты российских истребителей Су-30СМ, совершенные 23 ноября и 13 декабря 2017 года над Балтийским морем, соответствовали всем международным правилам.
«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — говорится в заявлении Минобороны.
Отмечается, что во время полетов к российским самолетам приблизились самолеты F-15 стран НАТО.
«В ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», — заключили в ведомстве.
Напомним, ранее Пентагон опубликовал видео сближения f-15 и Су-30 над Балтикой. Отмечалось, что речь идет о полетах 23 ноября и 13 декабря.
Пентагон опубликовал видео, как два американских истребителя F-15 поднимаются на перехват российских Су-30.Утверждается, что запечатленные инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря