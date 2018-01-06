2018-01-06T13:49:08+03:00
Политика

В Минобороны рассказали о сближении F-15 и Су-30 над Балтийским морем

В ведомстве подчеркнули, что полеты российских истребителей над Балтикой прошли в соответствии с международными правилами
Екатерина БОЛГОВА
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В Минобороны рассказали подробности сближения F-15 и Су-30 над Балтикой. Фото: Минобороны РФВ Минобороны рассказали подробности сближения F-15 и Су-30 над Балтикой. Фото: Минобороны РФ
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В пресс-службе Минобороны заявили, что полеты российских истребителей Су-30СМ, совершенные 23 ноября и 13 декабря 2017 года над Балтийским морем, соответствовали всем международным правилам.

«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — говорится в заявлении Минобороны.

Отмечается, что во время полетов к российским самолетам приблизились самолеты F-15 стран НАТО.

«В ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», — заключили в ведомстве.

Напомним, ранее Пентагон опубликовал видео сближения f-15 и Су-30 над Балтикой. Отмечалось, что речь идет о полетах 23 ноября и 13 декабря.

Пентагон опубликовал видео, как два американских истребителя F-15 поднимаются на перехват российских Су-30.Утверждается, что запечатленные инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря

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