Поклонская о своем гражданстве: желаю депутатам Рады разобраться со своими американскими паспортами

6 Янв. 2018 2018-01-06T14:25:23+03:00

Депутат Госдумы ответила на сообщения о том, что она могла остаться гражданкой Украины

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Депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская ответила на сообщения о том, что она могла остаться украинской гражданкой.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что Государственная миграционная служба Украина не лишила бывшего прокурора Крыма украинского гражданства.

«Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался», - ответила Поклонская.

Кроме того, она назвала неделимыми народы России и Украины и посоветовала украинским депутатами разобраться с их американскими паспортами.

«Могу пожелать депутатам Верховной Рады Украины разобраться со своим американским гражданством», — добавила депутат Госдумы.