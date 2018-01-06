2018-01-06T14:34:59+03:00
Москва

В метро Москвы за 2017 год пресекли провоз более 17 тысяч единиц оружия

В общей сложности проверка пассажиров метрополитена помогла выявить свыше 260 тысяч опасных предметов
Екатерина БОЛГОВА
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В метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тысяч единиц оружияВ метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тысяч единиц оружияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что проверка пассажиров столичного метрополитена помогла выявить провоз свыше 260 тысяч опасных предметов в 2017 году.

"Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2017 году помогла выявить более 260 тысяч опасных предметов, запрещенных к провозу в метро", - рассказал Ликсутов.

Он отметил, что это число в три раза превышает данные предыдущего года.

«Среди выявленных опасных предметов - более 17 тысяч разного вида оружия», - добавил заммэра.

Он подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина досмотровые зоны работают и во время новогодних каникул. "Просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам", - добавил Ликсутов.

По данным столичного департамента транспорта, досмотр пассажиров проводится на всех 207 станциях московской подземки, передает "Интерфакс".

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