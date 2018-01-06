В метро Москвы за 2017 год пресекли провоз более 17 тысяч единиц оружия
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что проверка пассажиров столичного метрополитена помогла выявить провоз свыше 260 тысяч опасных предметов в 2017 году.
"Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2017 году помогла выявить более 260 тысяч опасных предметов, запрещенных к провозу в метро", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что это число в три раза превышает данные предыдущего года.
«Среди выявленных опасных предметов - более 17 тысяч разного вида оружия», - добавил заммэра.
Он подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина досмотровые зоны работают и во время новогодних каникул. "Просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам", - добавил Ликсутов.
По данным столичного департамента транспорта, досмотр пассажиров проводится на всех 207 станциях московской подземки, передает "Интерфакс".