Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК о недопуске до выборов

6 Янв. 2018 2018-01-06T14:51:17+03:00

Представитель блогера сообщил, что решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека

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В субботу, 6 января, Верховный суд России в субботу отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на полученный ранее отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о недопуске его до выборов президента РФ.

"Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека", - сообщил представитель блогера Иван Жданов, передает ТАСС.

Напомним, 30 декабря 2017 года Верховный суд отказался удовлетворить иск Навального и признать незаконным отказ Центризбирокма в регистрации инициативной группы по его выдвижению в кандидаты.

ЦИК не зарегистрировал Навального в качестве кандидата в президента России из-за того, что у него имеется судимость по одной из тяжких статей УК РФ - "Присвоение и растрата". Он был приговорен судом к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком один год и пять месяцев по делу "Кировлеса".