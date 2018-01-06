Вооруженный пистолетом и гранатой мужчина забаррикадировался в доме в Белграде

6 Янв. 2018 2018-01-06T15:19:34+03:00

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В субботу, 6 января, вооруженный пистолетом и гранатой мужчина заперся в коридоре своего дома, расположенного на окраине Белграда, а именно в районе Раковица, и угрожал взорвать здание.

Прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили район и перекрыли движение на прилегающих улицах. А специалисты МВД Сербии вступили в переговоры с преступником.

Как выяснилось, после двухчасовых переговоров забаррикадировавшийся согласился сдаться полиции. По данным местных СМИ, в настоящее время он уже арестован.

А чуть позднее стало известно, что подозреваемый - это мужчина 1973 года рождения, который находился в розыске по постановлению суда, так как должен был отбывать наказание, сообщает телеканал N1.

Кстати, напомним, в марте прошлого года похожий случай произошел в России. Тогда из-за развода житель Березников забаррикадировался в своей квартире, угрожая убить себя. Когда же омоновцы начали брать квартиру штурмом, он устроил пожар и задохнулся.