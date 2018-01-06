При поддержке армии США выпустили симулятор расстрела детей в школе

6 Янв. 2018 2018-01-06T15:26:21+03:00

Компьютерная игра разработана для обучения учителей правильному поведению в случае стрельбы в школе

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Американские разработчики при поддержке Вооруженных сил выпустили симулятор расстрела детей в школе. Компьютерная игра называется EDGE и была создана для обучения учителей правильному поведению во время стрельбы в школе.

Как сообщает The Verge, симулятор дает возможность посмотреть на ситуацию с трех точек зрения — учителя, школьника и стрелка, открывшего огонь по детям.

EDGE основана на технологии виртуальной реальности. Игра позволяет передать атмосферу экстренной ситуации — звуки выстрелов, падение предметов и панику учеников и учителей. По словам разработчиков, они специально стремились сделать игровой контент как можно более реалистичным.

Напомним, в середине сентября в американском городе Спокан, штат Вашингтон произошла стрельба в школе. Как сообщил шериф населенного пункта, в результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.