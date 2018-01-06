Ресторан горел на Покровке в центре Москвы

6 Янв. 2018 2018-01-06T15:33:49+03:00

Пожарным потребовалось менее часа, чтобы полностью справиться с огнем

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В субботу, 6 января, пожар вспыхнул в ресторане Extra Virgin, расположенном на улице Покровка в центре Москвы. Как выяснилось, возгорание произошло в вентиляционном коробе, при этом огонь частично перешел на кровлю одноэтажной пристройки. По последним данным, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Как уточнили в МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 13:52 мск. Локализовать же возгорание удалось уже к 14:38 мск, а спустя еще 10 минут пожар был полностью ликвидирован.

Кстати, еще до прибытия спасателей из здания эвакуировали 20 человек. «На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений людей в здании не было», - говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного главка МЧС РФ.

Напомним, в декабре минувшего года в Москве горело кафе «Аист», специализирующееся на осетинских пирогах. Тогда из здания пришлось эвакуировать около 50 человек.