В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ о «неуважении» России к ЕС

6 Янв. 2018 2018-01-06T15:40:44+03:00

По мнению Франца Клицнвича, это говорит о растущем недовольстве политикой США в Евросоюзе

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В Совете Федрации прокомментировали словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о том, что Россия и Китай «не ценят» Европейский союз. По мнению сенатора Франца Клинцевича, это говорит об увеличивающемся недовольстве политикой США в Евросоюзе

«Очень похоже, что в Евросоюзе, который во многом цементирует именно Германия, недовольство политикой США, признающей только свои интересы, уже выплескивается через край», — написал Клинцевич в Facebook.

Он отметил, что, вероятно, Россию и США Габриэль упомянул для общего политэса. По словам Клинцевича, Москва не допускала ни единого действия, которое можно было бы назвать свидетельством неуважения к Евросоюзу.

«Мы — страна, расположенная на двух континентах, и отношение с Европой для нас поистине бесценно. Жаль, что мы не всегда получаем ответные импульсы», — добавил член Совфеда.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Габриэль заявил, что США, Россия и Китай не ценят Евросоюз.