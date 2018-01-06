В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ о «неуважении» России к ЕС
В Совете Федрации прокомментировали словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о том, что Россия и Китай «не ценят» Европейский союз. По мнению сенатора Франца Клинцевича, это говорит об увеличивающемся недовольстве политикой США в Евросоюзе
«Очень похоже, что в Евросоюзе, который во многом цементирует именно Германия, недовольство политикой США, признающей только свои интересы, уже выплескивается через край», — написал Клинцевич в Facebook.
Он отметил, что, вероятно, Россию и США Габриэль упомянул для общего политэса. По словам Клинцевича, Москва не допускала ни единого действия, которое можно было бы назвать свидетельством неуважения к Евросоюзу.
«Мы — страна, расположенная на двух континентах, и отношение с Европой для нас поистине бесценно. Жаль, что мы не всегда получаем ответные импульсы», — добавил член Совфеда.
Напомним, ранее глава МИД ФРГ Габриэль заявил, что США, Россия и Китай не ценят Евросоюз.