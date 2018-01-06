Порошенко назвал вступление в ЕС и НАТО стратегической целью Украины

6 Янв. 2018 2018-01-06T15:47:00+03:00

Однако, как считает глава незалежной, в 2018 году эта цель недостижима

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью страны. Между тем, как заметил глава незалежной, в 2018 году эта цель недостижима. При этом политик выразил уверенность, что рано или поздно Киев все-таки добьется своего.

«Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности», - написал украинский лидер в колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир».

Кстати, напомним, в конце прошлого года Порошенко заявил, что для Украины «худшее прошло». Кроме того, он пообещал вскоре провести референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.