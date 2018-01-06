2018-01-06T15:47:00+03:00
Политика

Порошенко назвал вступление в ЕС и НАТО стратегической целью Украины

Однако, как считает глава незалежной, в 2018 году эта цель недостижима
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments35
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью страны. Между тем, как заметил глава незалежной, в 2018 году эта цель недостижима. При этом политик выразил уверенность, что рано или поздно Киев все-таки добьется своего.

«Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности», - написал украинский лидер в колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир».

Кстати, напомним, в конце прошлого года Порошенко заявил, что для Украины «худшее прошло». Кроме того, он пообещал вскоре провести референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
В США пес научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку
Глава МИД ФРГ отметил «особые отношения» между Германией и Турцией
В Саудовской Аравии за акцию протеста задержали 11 принцев
Литва обвинила актера Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ
Посол Британии исключила возможность визовой либерализации с Украиной
Трамп назвал себя гением
Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ о «неуважении» России к ЕС
Ресторан горел на Покровке в центре Москвы
При поддержке армии США выпустили симулятор расстрела детей в школе
Вооруженный пистолетом и гранатой мужчина забаррикадировался в доме в Белграде
Американский военный вертолет совершил экстренную посадку на поле в Японии
Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК о недопуске до выборов