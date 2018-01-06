Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину

6 Янв. 2018 2018-01-06T16:08:23+03:00

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Биометрический контроль при въезде на Украину с начала 2018 года прошли почти 15,5 тысячи россиян. В общей же сложности, по данным помощника главы Госпогранслужбы (ГПС) Олега Слободяна, процедуру сбора биометрических данных прошли более 22,5 тысячи человек - это граждане 70 стран, входящих в «группу риска».

«Это граждане 70 стран, которые, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысячи почти 15,5 тысячи - граждане Российской Федерации», - сказал Слободян в эфире украинских СМИ.

При этом представитель ГПС заверил, что система биометрического контроля работает эффективно.

Напомним, 1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранцев. Так, с начала этого года граждане России, как и граждане других стран «группы риска», не могут использовать обычный загранпаспорт для въезда на территорию незалежной. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту.