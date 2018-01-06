Трамп назвал себя гением

6 Янв. 2018 2018-01-06T16:27:34+03:00

По словам американского лидера, всю жизнь одними из его главных качеств были психическая устойчивость и ум

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Президент США Дональд Трамп ответил на критику своих умственных способностей, связанную с выходом скандальной книги Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме при Трампе». Так, американский лидер заявил, что его главными качествами являются психическая устойчивость и ум. Причем, как выяснилось, хозяин Белого дома считает себя гением, а не просто умным человеком.

«Всю мою жизнь моими двумя главными качествами были психическая устойчивость и, я бы сказал, ум… Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды, и в конце концов я стал президентом США (с первой попытки). Я бы расценил себя не как умного человека, но как гения!» - написал Трамп в своем Twitter.

Кстати, отметим, Трамп и ранее давал понять, какого высоко он о себе мнения. К примеру, в октябре прошлого года он, комментируя сообщения о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон употребил ругательство в его адрес, предложил сравнить его и свои результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ).