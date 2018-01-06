2018-01-06T16:45:57+03:00
В мире

Посол Британии исключила возможность визовой либерализации с Украиной

‍Дело в том, что Лондону необходимы подтверждения, что выдача виз в незалежной отвечает требованиям безопасности
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Посол Британии исключила возможность визовой либерализации с УкраинойПосол Британии исключила возможность визовой либерализации с УкраинойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф рассказала, почему Соединенное Королевство не хочет открывать границу для украинцев. По ее словам, для визовой либерализации с Киевом Лондону необходимы подтверждения, что выдача виз в незалежной отвечает требованиям безопасности.

Как заметила дипломат, данный вопрос осложнен недавним прецедентом, когда украинский паспорт незаконно получил гражданин другого государства. Речь идет о человеке, который стрелял в выходца из Чечни Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен», - сказала Гоф в интервью украинским СМИ.

Напомним, с 11 июня 2017 года между Украиной и странами Евросоюза заработал безвизовый режим. При этом открыть границу для граждан незалежной отказались только Великобритания и Ирландия.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В США пес научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку
Глава МИД ФРГ отметил «особые отношения» между Германией и Турцией
В Саудовской Аравии за акцию протеста задержали 11 принцев
Литва обвинила актера Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ
Трамп назвал себя гением
Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину
Порошенко назвал вступление в ЕС и НАТО стратегической целью Украины
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ о «неуважении» России к ЕС
Ресторан горел на Покровке в центре Москвы
При поддержке армии США выпустили симулятор расстрела детей в школе
Вооруженный пистолетом и гранатой мужчина забаррикадировался в доме в Белграде
Американский военный вертолет совершил экстренную посадку на поле в Японии
Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК о недопуске до выборов