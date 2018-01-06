Посол Британии исключила возможность визовой либерализации с Украиной

6 Янв. 2018 2018-01-06T16:45:57+03:00

‍Дело в том, что Лондону необходимы подтверждения, что выдача виз в незалежной отвечает требованиям безопасности

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Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф рассказала, почему Соединенное Королевство не хочет открывать границу для украинцев. По ее словам, для визовой либерализации с Киевом Лондону необходимы подтверждения, что выдача виз в незалежной отвечает требованиям безопасности.

Как заметила дипломат, данный вопрос осложнен недавним прецедентом, когда украинский паспорт незаконно получил гражданин другого государства. Речь идет о человеке, который стрелял в выходца из Чечни Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен», - сказала Гоф в интервью украинским СМИ.

Напомним, с 11 июня 2017 года между Украиной и странами Евросоюза заработал безвизовый режим. При этом открыть границу для граждан незалежной отказались только Великобритания и Ирландия.