Литва обвинила актера Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ
В Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы утверждают, что актер Донатас Банионис (1924-2014) якобы был завербован Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР.
По данным организации, звезда советского кино якобы поставлял КГБ информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе. «В документах КГБ содержится информация о том, что агент "Бронос" (Донатас Банионис) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего - в США», - цитирует Zmones сообщение Центра.
Стоит отметить, что подлинность документов, на которые ссылается организация, сомнительна. Речь идет о книге регистрации агентов, которая якобы попала в распоряжение литовских инстанций. Между тем не исключено, что Баниониса просто хотят низвергнуть с пьедестала в рамках борьбы с реликтами «советского оккупационного прошлого».
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