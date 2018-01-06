В Саудовской Аравии за акцию протеста задержали 11 принцев

6 Янв. 2018 2018-01-06T17:32:21+03:00

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В Саудовской Аравии арестовали 11 принцев после того, как они устроили акцию протеста в одном из королевских дворцов.

Как стало известно, члены монаршей семьи потребовали отменить приказ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому прекращается оплата их счетов за воду и электричество. Также они хотели получить денежную компенсацию за казнь двоюродного брата.

После же того как протестующие отказались покинуть дворец, королевская гвардия арестовала их. По данным Assosiated Press, недовольных принцев доставили в тюрьму «Аль-Хайр», расположенную неподалеку от столицы королевства Эр-Рияда, в которой, в частности, содержатся террористы.

Кстати, напомним, в начале ноября прошлого года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи, а также четырех действующих министров. Причем всех арестантов поместили в «пятизвездочную» тюрьму - в шикарный отель Ritz-Carlton.