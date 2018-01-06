2018-01-06T17:50:41+03:00
В мире

Глава МИД ФРГ отметил «особые отношения» между Германией и Турцией

По словам дипломата, Берлин и Анкара готовы сделать все для преодоления сложностей в двусторонних отношениях
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуГлава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, общаясь с журналистами перед встречей со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в немецком городе Гослар, рассказал об «особых отношениях», которые связывают Германию и Турцию.

При этом он упомянул о многочисленной турецкой диаспоре в ФРГ. «Независимо от того, имеют эти люди турецкий паспорт или нет, они являются гражданами нашей страны. Нас с Турцией объединяет намного больше, чем можно предполагать», - сказал Габриэль.

Также министр иностранных дел Германии признал, что Берлин и Анкара «не во всех вопросах придерживаются одного мнения», тем не менее, по словам дипломата, они готовы сделать все для преодоления сложностей в двусторонних отношениях. «МИД обеих стран активизируют стратегический диалог», - цитирует Зигмара Габриэля ТАСС.

Кстати, только в сентябре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель предложила прекратить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Как тогда отметила политик, республика «все дальше уходит с пути норм правового государства».

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