6 Янв. 2018 2018-01-06T18:33:47+03:00

В США пес научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку Фото: кадр с видео

Как выяснилось, собака по кличке Секрет очень любит кататься на ледянке и снежной зимой развлекается так каждый день [видео]

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Жительница американского штата Айова поделилась с интернет-пользователями видео, на котором запечатлено необычное поведение ее собаки по кличке Секрет.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пес научился самостоятельно затаскивать свои санки на горка. На записи собака раз за разом затаскивает на горку ледянку, чтобы потом скатиться на ней вниз.

По словам хозяйки, Секрет очень любит кататься, снежной зимой он развлекается так каждый день, причем проделывать путь с горы и обратно животное может десятки раз за прогулку.

my_aussie_gal Пес в США научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку

Напомним, в этом январе аномальные морозы сковали среднюю часть США, в том числе и штат Айова, который на днях к тому же попал еще и под снежную бурю. Так, температура в центральной части Соединенных Штатов опустилась на 11-17 градусов ниже нормы.