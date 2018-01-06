2018-01-06T19:18:58+03:00
Происшествия

Аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

В связи с поступившей информацией в воздушной гавани усилили меры безопасности
Дарья ИВАШКИНА
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Аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщения об угрозе взрываАэропорт Домодедово проверяют из-за сообщения об угрозе взрываФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу, 6 января, неизвестный сообщил о «минировании» московского аэропорта Домодедово. В связи с этим было решено проверить воздушную гавань на наличие взрывных устройств.

Как рассказал журналистам источник в экстренных службах, на месте уже работают кинологи.

«Кинологи проверяют здание аэропорта Домодедово после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва», - сказал собеседник ТАСС, уточнив, что эвакуация на время проверки не проводилась.

Между тем службы авиационной безопасности в Домодедово усилили контроль на входе в аэропорт, а также внутри терминала. «Приняты усиленные меры безопасности: увеличено число патрулей внутри терминала, жестче проводится контроль на входных группах и при проходе в "стерильную" зону», - сказал информированный источник «Интерфаксу».

Между тем, в аэропорту "КП" заверили, что все работает в штатном режиме.

Напомним, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время были «заминированы» почти четыре тысячи объектов.

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