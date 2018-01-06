2018-01-06T19:35:43+03:00
Политика

Скворцова поручила Росздравнадзору усилить контроль в праздники

А также провести проверку по факту смерти пенсионерки в больнице Петербурга
Дарья ИВАШКИНА
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Глава российского Минздрава Вероника СкворцоваГлава российского Минздрава Вероника СкворцоваФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава российского Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору усилить контроль в праздничные дни. При этом она попросила провести незамедлительную проверку по факту смерти 80-летней женщины в одной из медицинских организаций Санкт-Петербурга.

«Министр Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору усилить контроль в праздничные дни», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также там отмечается, что в преддверии новогодних праздников Скворцова уже обращалась к Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения: тогда она потребовала «с повышенным вниманием осуществлять мониторинг медицинских организаций страны, с особой тщательностью разбирая жалобы, поступающие от граждан, и сразу же реагируя на них».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 80-летняя пенсионерка около пяти часов ожидала врача в одной из больниц Санкт-Петербурга. Однако, как выяснили журналисты, медицинская помощь женщине так и не была оказана, в результате она скончалась.

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