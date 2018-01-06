Скандальная книга о Дональде Трампе побила рекорды продаж в США

6 Янв. 2018 2018-01-06T19:57:54+03:00

Работа Майкла Вульфа в первый же день после выхода стала бестселлером

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Скандальная книга Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме при Трампе» побила рекорды продаж в США. Произведение о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, основанное на 200 интервью с соратниками нынешнего хозяина Белого дома и высокопоставленными политиками, в первый же день после выхода стало бестселлером.

В частности, в Вашингтоне книгу раскупили практически мгновенно. При этом перед книжными магазинами выстраивались огромные очереди, передает Reuters.

Как отмечают американские СМИ, такой популярностью работа Майкла Вульфа не в последнюю очередь обязана самому американскому лидеру, который еще до релиза обрушился на издание с жесткой критикой. В частности, он назвал «Огонь и ярость: в Белом доме при Трампе» сборником лжи и искажений, а автора этой книги «полным неудачником».

При этом свои умственные способности Трамп оценил высоко: отвечая на критику, связанную с выходом скандальной книги, он назвал себя гением.