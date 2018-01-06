2018-01-06T20:16:51+03:00
В мире

Назарбаев призвал пересадить жителей Казахстана на электромобили

Глава республики обсудил вопросы газификации и улучшения экологии с мэром Алма-Аты
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В субботу, 6 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с мэром Алма-Аты Бауыржаном Байбеком.

В частности, в ходе встречи политики обсудили вопросы газификации и улучшения экологии города. При этом казахстанский лидер выразил надежду на то, что в будущем жители всех крупных населенных пунктов страны будут передвигаться только на электромобилях.

«Нам необходимо дальше работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алма-Ате и в Астане ездить будут только на электромобилях», - приводит слова Назарбаева официальный сайт главы Казахстана.

Кстати, российское правительство ранее также решило поддержать внедрение электромобилей в повседневную жизнь. Так, в настоящее время кабмин старается вводить поощрения для покупателей машин без выхлопной трубы.

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