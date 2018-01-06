2018-01-06T20:34:39+03:00
В мире

Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

Политик пожелал верующим, чтобы этот праздник принес им тепло и покой
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Эстонии Юри РатасПремьер-министр Эстонии Юри РатасФото: скрин с видео
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В субботу, 6 января, премьер- министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством Христовым. Причем сделал он это на русском языке.

В своем видеообращении, которое политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, он пожелал верующим, чтобы этот светлый праздник принес им тепло и покой. Также глава эстонского правительства призвал быть внимательными друг к другу, делиться общей радостью и не забывать о тех, кому нужна поддержка.

«Рождество снова пришло на эстонскую землю - теперь для православных верующих. С праздником!» - так Ратас подписал свое видеообращение.

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