2018-01-06T22:18:44+03:00
В мире

Евросоюз выставил России счет за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

‍ЕС намерен взыскивать с РФ 1,39 млрд евро ежегодно
Дарья ИВАШКИНА
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Евросоюз выставил России счет за «незаконное» эмбарго на ввоз свининыЕвросоюз выставил России счет за «незаконное» эмбарго на ввоз свининыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 6 января, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Евросоюз требует взыскивать с России по 1,39 миллиарда евро ежегодно из-за введенного нашей страной ограничения на импорт свинины. Дело в том, что в ЕС считают российские продуктовые санкции политически мотивированными.

Стоит отметить, что сумма требуемой Европейским союзом компенсации равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в РФ в 2013 году. Причем размер взысканий планируется каждый год увеличивать на 13%.

Как стало известно, Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд, пишет издание Politico.

Напомним, Россия ввела запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза еще в 2014 году. Поводом стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. Между тем в августе 2016 года ВТО решила, что «свиное эмбарго» не соответствует международным стандартам.

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