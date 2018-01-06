2018-01-06T22:59:16+03:00
Общество

Умер астронавт NASA Джон Янг, побывавший на Луне

Стало известно, что на 88-м году жизни умер астронавт NASA Джон Янг
Дарья ИВАШКИНА
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Астронавт NASA Джон Янг (справа), Томас Стаффорд (в центре) и Юджин СернанАстронавт NASA Джон Янг (справа), Томас Стаффорд (в центре) и Юджин СернанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 6 января, стало известно, что умер астронавт NASA Джон Янг, ставший девятым человеком, ступившим на поверхность Луны. Как уточнили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, командовавший первым полетом космического шаттла скончался на 87-м году жизни от пневмонии.

«Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии шаттла», - говорится в официальном Twitter NASA.

Свои соболезнования в связи с кончиной Янга уже выразил директор аэрокосмического агентства Роберт Лайтфут. При этом он отметил уравновешенность, талант и упорство астронавта.

СПРАВКА «КП»

Джон Янг был в космосе в общей сложности шесть раз. При этом он участвовал в двух экспедициях к поверхности Луны.

Кстати, астронавт служил в NASA 42 года - дольше всех в ведомстве.

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