7 Янв. 2018 2018-01-07T00:58:25+03:00

Клинцевич: Литва мстит Банионису за роль «лесного брата» в «Никто не хотел умирать»

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Обвинения, прозвучавшие в адрес прекрасного советского и литовского актера театра и кино, ушедшего из жизни 4 сентября 2014 года народного артиста СССР Донатаса Баниониса – это «мелкая и подлая месть» за сыгранную им в далёком 1965 году роль в фильме «Никто не хотел умирать», считает российский сенатор Франц Клинцевич.

«Более полувека прошло, но современная Литва продолжает мстить Донатасу Банионису за сыгранную им роль бывшего «лесного брата» Вайткуса в гениальном фильме Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать», - такое мнение высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Правда глаза колет. Мелкая и подлая месть», - добавил он.

Фильм, о котором говорит Франц Клинцевич, рассказывает о борьбе с бандами «лесных братьев» в послевоенной Литовской ССР. Донатас Банионис сыграл там бывшего бандита Вайткуса, ставшего председателем сельсовета, и погибшего в борьбе с националистами. Картина «Никто не хотел умирать» была отмечена многими премиями, напоминает ТАСС.

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