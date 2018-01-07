В Совфеде подвели экономические итоги ушедшего года

7 Янв. 2018 2018-01-07T01:29:01+03:00

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В ушедшем 2017 году Россия не полностью использовала достаточно благоприятную ситуацию в экономике, чтобы нарастить свои возможности, но в новом 2018-м есть шансы для изменений к лучшему, считает первый зампред экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

По его словам, в целом «год был спокойным, он подарил нам надежду на улучшение экономической ситуации». Главная характеристика минувшего года, как сказал сенатор, – стабильность рубля по отношению к доллару и евро, что определило и устойчивость российского бизнеса.

«Российский рубль перестал быть привлекательным для валютных спекулянтов, как это было в 2014 – 2015 годах», - отметил он.

При этом Сергей Калашников посетовал, что «мы в очередной раз относительно благоприятную экономическую ситуацию не использовали для проведения серьезных реформ, изменив структуру экономики и обеспечив реальное улучшение экономических процессов в стране», передает РИА Новости.