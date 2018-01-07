2018-01-07T01:29:01+03:00
Экономика

В Совфеде подвели экономические итоги ушедшего года

В новом 2018 году Россия может улучшить ситуацию, считает сенатор Калашников
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Член Совета Федерации от Брянской области, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Сергей КалашниковЧлен Совета Федерации от Брянской области, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Сергей КалашниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ушедшем 2017 году Россия не полностью использовала достаточно благоприятную ситуацию в экономике, чтобы нарастить свои возможности, но в новом 2018-м есть шансы для изменений к лучшему, считает первый зампред экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

По его словам, в целом «год был спокойным, он подарил нам надежду на улучшение экономической ситуации». Главная характеристика минувшего года, как сказал сенатор, – стабильность рубля по отношению к доллару и евро, что определило и устойчивость российского бизнеса.

«Российский рубль перестал быть привлекательным для валютных спекулянтов, как это было в 2014 – 2015 годах», - отметил он.

При этом Сергей Калашников посетовал, что «мы в очередной раз относительно благоприятную экономическую ситуацию не использовали для проведения серьезных реформ, изменив структуру экономики и обеспечив реальное улучшение экономических процессов в стране», передает РИА Новости.

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