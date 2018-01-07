2018-01-07T01:50:18+03:00
Происшествия

На западе Ирана произошло землетрясение, есть пострадавшие

Травмы и ранения получили более 20 жителей провинции Керманшах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате землетрясения в ноябре прошлого года в Иране погибли свыше 300 человекВ результате землетрясения в ноябре прошлого года в Иране погибли свыше 300 человекФото: REUTERS
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На западе Ирана в субботу, 6 января, произошло новое землетрясение. Как сообщает иранское новостное агентство IRNA со ссылкой на местных медиков, к этому часу известно о 21 пострадавшем.

Подземный толчок магнитудой 5,1 был зафиксирован в провинции Керманшах, его эпицентр находился примерно в восьми километрах юго-восточнее города Сере-Поле-Захаб. По данным сотрудников больниц, 17 человек получили травмы и ранения в городе, еще четверо пострадали в деревнях.

Напомним, меньше двух месяцев назад, 12 ноября прошлого года, на ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. От подземных толчков более других пострадали западные иранские провинции Керманшах и Илам, расположенные на западе страны. Около 70 тысяч местных жителей тогда лишились о своих домов, более 330 человек погибли.

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